15:00
+22
USD 68.02
EUR 76.07
RUB 1.20
Общество

Игорь Чудинов не понимает, почему генпрокурор обвиняет его в коррупции

Экс-премьер-министр Кыргызстана, ныне депутат парламента от фракции «Бир Бол» Игорь Чудинов не понимает, почему генеральный прокурор страны обвиняет его в коррупции. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По его словам, он узнал об этом из СМИ.

«Меня никуда не приглашали, ничего не предъявляли официально. Ситуация вообще непонятная. Я даже не знаю, как это комментировать, да и не хочу», — сказал Игорь Чудинов.

Отметим, уголовное дело возбуждено якобы по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период с 2009 года по 2015 год бюджетной ссуды в 200 миллионов сомов ОАО «Машиноиспытательная станция». Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.
Ссылка:
просмотров: 1204
Версия для печати
Материалы по теме
Акылбек Жапаров узнал о возбуждении уголовного дела из СМИ
Подробности уголовного дела в отношении Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова
Суд по делу Карганбека Самакова отложен в пятый раз
На Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова возбудили уголовное дело за коррупцию
Адвокаты Омурбека Текебаева опасаются, что процесс будет закрытым
Адвокат Алмамбета Шыкмаматова усомнилась в оценке рыночной стоимости «Мерседеса»
Судебный процесс по делу Алмамбета Шыкмаматова будет открытым
В Кыргызстане нет действенной программы по восстановлению леса
Назначена дата начала суда над Омурбеком Текебаевым
В одной из школ Бишкека выявили недовес продуктов для приготовления пищи
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
Как выгодно сходить в&nbsp;супермаркет за&nbsp;покупками Как выгодно сходить в супермаркет за покупками
Мобильный оператор О!: 6 способов пополнить баланс без комиссии Мобильный оператор О!: 6 способов пополнить баланс без комиссии
Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество
Мобильный оператор О! улучшил качество связи в&nbsp;87 населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил качество связи в 87 населенных пунктах