Игорь Чудинов не понимает, почему генпрокурор обвиняет его в коррупции

Экс-премьер-министр Кыргызстана, ныне депутат парламента от фракции «Бир Бол» Игорь Чудинов не понимает, почему генеральный прокурор страны обвиняет его в коррупции. Об этом он заявил ИА «24.kg».

По его словам, он узнал об этом из СМИ.

«Меня никуда не приглашали, ничего не предъявляли официально. Ситуация вообще непонятная. Я даже не знаю, как это комментировать, да и не хочу», — сказал Игорь Чудинов.

Отметим, уголовное дело возбуждено якобы по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период с 2009 года по 2015 год бюджетной ссуды в 200 миллионов сомов ОАО «Машиноиспытательная станция». Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.