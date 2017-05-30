Члены Федерации профсоюзов Кыргызстана пожаловались на своего председателя Мирбека Асанакунова.

На пресс-конференции в ИА «24.kg» сегодня Орунбек Чондоев рассказал, что ФПК работает непрозрачно, путевки в санатории распределяют по знакомству. В качестве примера он и другие спикеры привели ситуацию с санаторием «Джалал-Абад».

В ходе ревизии выяснилось, что в кассу санатория поступали не все деньги, вырученные с постояльцев за лечение, питание и проживание.

«Сейчас мы ждем решения суда о легитимности проведения съезда, на котором был избран Асанакунов. Я считаю, что он был избран в нарушение процедур и закона. А по санаторию я отдельно обращусь с иском», — сказал Орунбек Чондоев.