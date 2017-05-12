В санатории «Джалал-Абад» выявлены очередные нарушения. Федерация профсоюзов Кыргызстана (ФПК) проводит комплексную проверку здравницы.

В ходе проверки в продовольственном складе санатория выявлена недостача продуктов питания на сумму 81 тысяча 377,24 сома. При инвентаризации транспортных средств установлено, что в санатории числится «Лексус GX-470» (госномер 04KG202AA) стоимостью 960,4 тысячи сомов, «Лексус RX 300» (госномер 2424DA) стоимостью 604,5 тысячи сомов, «Даймлер Бенц 230Е» (госномер 2423DA) стоимостью 175,5 тысячи сомов.

Ранее «Даймлер Бенц 230Е» планировалось продать. На вырученные деньги следовало купить более экономичное авто для служебного пользования. Однако директор Максат Абышкаев купил внедорожник представительского класса.

Кроме того, санаторий задолжал 12 миллионов 635,1 тысячи сомов Соцфонду, ГНС, сотрудникам и поставщикам.

Из указанной задолженности 4 миллиона 513,6 тысячи сомов санаторий должен за поставку мяса. Поставщиками являлись родственники директора. Они не имеют патента на оптовую поставку мяса, а могут только продавать его на центральном рынке в Узгене.

Директор санатория назначил на должности заместителей двух своих близких знакомых из Узгенского района — Алиева Ж.А. и Сатыгулова Б.

В прейскуранте цен на 2016 год в спальном корпусе Кут-Болсун отсутствует цена на санаторно-курортное лечение в апартаментах. Эти номера используются только по особому распоряжению директора санатория.