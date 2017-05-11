В санатории «Джалал-Абад», не выплатив зарплаты и налоги, приобрели Lexus GX 470

Федерация профсоюзов Кыргызстана (ФПК) проводит комплексную проверку санатория «Джалал-Абад» по вопросу сохранности имущества, основных и оборотных средств ФПК и целевого использования средств Фонда оздоровления трудящихся (ФОТ).

«В ходе проверки выявлены крупная недостача материальных ценностей, продуктов питания, отсутствие контроля за движением денежных средств, нецелевое использование средств на приобретение дорогого внедорожника представительского класса (Lexus GX 470). При этом санаторий имеет задолженности перед налоговой службой, Соцфондом, по заработной плате сотрудникам санатория и так далее», — сообщили в пресс-службе ФПК.

При проверке лечебного отделения санатория также выявлены грубые нарушения: отсутствие у врачей лечебных отделений, журналов учета приема отдыхающих по путевкам, курсовым лечением и другим медицинским платным услугам.

При выборочной проверке по 61 путевке на отдых в санатории установлены расхождения между оплаченной суммой и стоимостью отдыха по прейскуранту цен на 558 тысяч 365 сомов.

Также выявлено, что директор курорта Максат Абышкаев, назначив на ключевые должности всех своих родственников, близких знакомых и земляков, превратил курорт в «частную лавку». Пресс-служба ФПК

«При составлении промежуточных актов должностные лица санатория, заместитель директора Жумалы Апиев препятствовали проведению проверки, всячески и демонстративно отказывались предоставлять материалы и пояснения. В связи с чем ревизоры обратились к руководству ФПК с просьбой отстранить от занимаемой должности Апиева лишь на время проверки с целью проведения объективной и полной проверки», — говорится в сообщении.

Директора санатория Абышкаева не освобождали от занимаемой должности. Он кандидат в депутаты в Джалал-Абадский городской кенеш. По закону КР «О выборах депутатов местных кенешей» исполнение должностных полномочий директора приостановлено на срок до проведения выборов (до 28 мая 2017 года).

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Федерация профсоюзов Кыргызстана, пользуясь правом собственника санатория «Джалал-Абад», посчитало необходимым до окончания проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственной организации возложить руководство ею на «внешнего управляющего».

«Однако представители санатория, преследуя корыстные цели, организовали беспорядки и всячески пытались не допускать на территорию курорта представителей ФПК и нового исполняющего обязанности директора курорта Э.Маткеримова», — резюмируют в ФПК.