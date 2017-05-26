Музыкальные вечера под открытым небом стартовали в Бишкеке

Не у всех жителей и гостей столицы есть возможность посещать театры и другие культурные центры Бишкека. Но теперь горожане после трудовой недели могут насладиться эстрадной, классической и джазовой музыкой прямо под открытым небом.

В течение месяца каждую пятницу начиная с 26 мая по 30 июня с 18.00 у памятника Токтогула Сатылганова, рядом с Театром оперы и балета, творческие коллективы управления культуры мэрии Бишкека и звезды кыргызской эстрады будут петь и играть для жителей и гостей столицы.

Сегодня выступает духовой оркестр. На следующие пятницы запланированы вечера джазовой и классической музыки.

Послушать композиции пришли несколько десятков горожан. Для пожилых или людей с маленькими детьми организаторы предусмотрительно поставили стулья. Рядом проходит ярмарка изделий отечественных ремесленников.