Уничтожение деревьев. Чиновники обещают услышать бишкекчан

Горожане доведены до отчаяния: в Бишкеке рубят деревья так, что щепки летят. Наиболее активные сегодня пришли к зданию мэрии, чтобы донести до чиновников свои требования. Даже сильный дождь с утра не испугал жителей столицы.

Как только люди взяли в руки громкоговоритель, водитель рядом стоящей машины-водовоза завел мотор, работа которого своим гулом мешала слушать и говорить. Участники акции были уверены: это делается специально, чтобы помещать им выступать. После возмущений и требований прекратить подобные действия вице-мэр Эркин Исаков дал задание заглушить двигатель машины.

«Это «Водоканал» что-то чистил (очевидно, фонтан у здания мэрии. — Прим. ИА «24.kg»). Мы ничего такого не устраивали, наоборот, мне такие провокации вообще не нужны. Я максимально свободно общаюсь со СМИ и горожанами», — ответил позже Эркин Исаков на вопрос ИА «24.kg», зачем пригнали машину.

Когда слова расходятся с делом

Чиновники уверяют, что убирают в городе старые трухлявые стволы в целях безопасности самих же граждан. Однако в некоторых случаях после вырубки становится ясно: зеленые насаждения мешали организации парковок, поэтому выбор сделан в пользу водителей. Так было, к примеру, с улицей Киевской.

Недавно тревогу забили жители домов на улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская).

Читайте по теме Бишкек гектарами теряет зеленые зоны. Власти успокаивают

«В связи с реконструкцией дороги убирают тротуары со всеми зелеными насаждениями, а это деревья и кустарники. Более двух тысяч деревьев помечены красными крестами. Четырехполосная магистраль будет проходить непосредственно под окнами многоэтажек. Неужели нельзя просто отремонтировать существующую трассу? Почему надо в угоду автомобилистам отравлять жизнь местных жителей?» — возмутились они.

«Вырубают не две тысячи деревьев, а всего 250, которые попадают под проезжую часть», — заявил ИА «24.kg» начальник управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев.

Однако, по словам вице-мэра Эркина Исакова, под снос попадает более тысячи зеленых насаждений.

Такая же история произошла и по улице Донецкой. Для ее расширения весной вырубили практически все деревья вдоль дороги.

Когда нечем дышать

Главными лозунгами сегодня на акции протеста у здания муниципалитета были: «Не хотим дорогу у нашего порога!», «Жители Душанбинки против вырубки деревьев!», «Как жить, если нечем дышать?!».

«Вы создали каменные джунгли. Властьимущие и денежные мешки живут в благоприятных зонах. Но мы требуем таких же условий и для нас, простых горожан, мы ничем не хуже», — сказала одна из участниц Гульнара Джурабаева.

«Нам говорят, что при реконструкции трассы сделают четыре полосы, но и деревья при этом сохранят. Но это ни технически, ни физически невозможно. Чтобы оставить четыре полосы, они будут вынуждены все равно первые линии деревьев вырубить», — отметила член инициативной группы «Отстоим Душанбинку!» Эрика Тарапон.

Интересная сейчас тактика проводится — закатывают деревья в асфальт, убивая живой организм, то же самое, если бы людей живыми хоронили. Корневая система нуждается в увлажнении, дыхании, солнечных лучах… Эрика Тарапон

Нам нужен компромисс. Мы просим сделать две полосы дороги, сохранить все насаждения и чтобы в обязательном порядке проводились общественные слушания вместе с жителями города. Право высказывать свою гражданскую позицию закреплено в Конституции Кыргызстана», — сказала она.

Глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева напомнила об исчезнувших парковых зонах: «Тех, кто брал парки в аренду и нарушил договорные обязательства использовать их по целевому назначению, должны привлечь к административной и даже уголовной ответственности. Кроме того, мы требуем, чтобы прошли общественные слушания по всем реконструированным дорогам, чтобы нам предоставили проекты, а мы могли провести свою независимую экспертизу. И тогда мы вам скажем, согласны мы или нет. Потому что хозяева в городе — жители, а мэрия — исполнитель».

«Все учтем»

По крайней мере, так пообещал вице-мэр Эркин Исаков. «Проект реконструкции улицы Токтоналиева прорабатывается. Если у вас есть люди, которые могут внести свои дельные предложения по поводу того, как разработать проект, пожалуйста, мы готовы их принять и выслушать. На сегодня проект еще не готов. Именно по моей инициативе приостановили работы. Я могу вам пообещать на 100 процентов, что вы будете привлечены к этой работе», — заверил чиновник участников акции.

«На сегодня мэрия открыта как никогда. Любой горожанин может обратиться к нам через любые социальные сети», — утверждает Эркин Исаков.

Озеленяют по мере возможностей

Вице-мэр отчитался, что кроме сноса параллельно идет работа по высадке новых насаждений. «За 25 лет зеленый фонд города пришел в такое состояние, что необходимо коренное обновление. Только с начала 2017 года посажено 6 тысяч деревьев. Это не какие-то прутики, которые завтра высохнут, а вполне себе нормальные деревья. Мы провели полную ревизию по городу, составили план посадок. Сегодня же дам задание, чтобы план посадок разместили на сайте мэрии, и все горожане получат доступ», — пообещал Эркин Исаков.

«Если взамен большого старого дерева будем сажать прутики, то потребуется 10–20 лет, чтобы от него появилась какая-то тень. Именно для этого мы собираемся приобрести саженцы крупномерных деревьев с закрытой корневой системой. Это позволит увеличить период посадок практически до октября», — добавил он.

Отметим, что «Зеленстрой» уже объявил тендер на 51,3 миллиона сомов. Планируется купить более 11 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Их высадят в течение года.

Кроме того, в 2017-м мэрия выделила деньги на благоустройство четырех парков города.