Бишкекчане жалуются: на улице Токтоналиева вырубают деревья

Бишкекчане жалуются на рубку деревьев наулице Токтоналиева (бывшая Душанбинская).

«В связи с реконструкцией дороги убирают тротуары со всеми зелеными насаждениями, а это деревья и кустарники. Более 2 тысяч деревьев помечены красными крестами. Четырехполосная магистраль будет проходить непосредственно под окнами многоэтажек. Неужели нельзя просто отремонтировать существующую трассу? Почему надо в угоду автомобилистам отравлять жизнь местных жителей?» — написали на одном из форумов.

Как сообщил ИА «24.kg» начальник управления капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев, вырубают не две тысячи деревьев. «А всего 250, которые попадают под проезжую часть. Работы проводятся в рамках реконструкции дорог за счет китайского гранта. Токтоналиева — одна из 49 запланированных к ремонту дорог», — сказал он.

Раньше ширина проезжей части была от 7 до 9 метров, а сейчас 15 метров. Плюс с обеих сторон будет тротуар по 2,2 метра и ирригационная сеть. Эта улица будет альтернативной проспекту Манаса. Поэтому мы вынуждены пойти на такие меры, но постараемся сохранить максимум зеленых насаждений. Нурлан Эшенбаев

Что касается тротуаров «под окнами домов», Нурлан Эшенбаев заметил, что таких участков в городе много, поскольку город растет.