Бишкек гектарами теряет зеленые зоны. Власти успокаивают

За годы независимости в Бишкеке исчезло около 40 скверов. Часть из них, по официальным данным, отдали под застройку. На месте когда-то зеленых зон появились кафе, рестораны, автозаправочные станции.

Если в 1980-е годы на жителя города Фрунзе приходилось 30 квадратных метров зелени при необходимом минимуме в 20 квадратов, то сейчас, по оценкам экспертов, этот показатель не превышает пяти квадратов.

Варварский бизнес

«Мы гектарами теряем зеленые зоны, не только парки и скверы, но и зелень вдоль дорог — все вырубается, застраивается. Наших бизнесменов-застройщиков иначе как варварами и не назовешь. Мы, горожане, сами должны защищать свой город и свое будущее. У нас очень пыльная и жаркая климатическая зона, без зелени просто не выжить. В принципе, такое безобразие происходит во многих странах, и граждане там сами стараются изменить ситуацию», — сказала ИА «24.kg» глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Активисты намерены создать Движение по защите зеленого каркаса Бишкека. Оно будет иметь статус юридического лица, к движению могут присоединиться все желающие — как юридические, так и физические лица. Сейчас они готовят документы, работают над уставом.

«При Движении мы планируем открыть попечительские советы каждого отдельного объекта. За каждым парком будет закреплен такой совет. Это не ОсОО, оно занимается не коммерцией, а только привлечением дополнительных денежных средств для развития конкретного парка», — пояснила Калича Умуралиева.

Примером тому является Комитет защиты Центрального парка в Нью-Йорке. С XVIII века ни одного сантиметра зеленых насаждений там не уничтожено. В комитет входят очень известные общественные деятели, политики. Калича Умуралиева

Она считает, что и нашим политикам в этом деле можно доверять: «А почему нет? Ситуация меняется. Если они раньше просто лезли в политику и не заботились о своем имидже, то сегодня имидж выходит на первое место. Почему политики хотят быть попечителями университетов, школ? Потому что это престижно. Они выкладывают деньги из собственного кармана для престижа».

«Кроме того, мы работаем над книгой о парках, над концепцией каждой зеленой зоны. У каждого сквера должно быть уникальное лицо. За Манас айылы уже, например, закреплена историко-этнографическая направленность. Там есть красивые сооружения, которые сегодня, правда, рушатся. Но почему бы не восстановить их и не сделать этот парк брендом кочевого образа жизни, привлекать туристов? Хочешь увидеть, как выглядит юрта, поспать в ней? Пожалуйста», — делится планами активист.

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«Почему бы не сделать дни открытия и закрытия парковых зон? Или не попросить посольства Англии или Японии, чтобы те сделали у нас свои уголки парковой культуры? Поставили бы японский домик для чайной церемонии. Знаете, сколько было бы желающих посетить его? В Карагачевой роще нужно снести незаконные строения. Потому что завтра они потонут. Этот парк был заложен специально, чтобы осушить заболоченную низину.

А люди, которые не знают экологическую ситуацию, вырубают все и строят дома. А там строить уже надо, наверное, на сваях. Одного бы посадили за самоуправство, другой бы подумал. Но у нас никого не наказывают», — констатирует Калича Умуралиева.

«Раньше за кинотеатром «Ала-Тоо» был сквер, от которого сегодня не осталось ни одного гектара. Построили кафе, летние площадки, все отдали в аренду. Перед театром русской драмы тоже кафе стоит. Это же безобразие! Мы будем добиваться, чтобы такие харчевни из зеленых зон убрали. Чтобы люди приходили подышать свежим воздухом, а не смотреть, как крутые приезжают и устраивают там рандеву», — добавила Калича Умуралиева.

Подпишите петицию!

Недавно неравнодушные горожане подготовили петицию на имя мэра и вице-мэра Бишкека с требованием остановить вырубку городских деревьев.

Городские деревья — единственный фактор, обеспечивающий экологическую безопасность города, который снижает пылевое, шумовое, химическое и бактериальное загрязнение города, поддерживает благоприятный микроклимат, увлажняет воздух и защищает от палящего солнца.

За годы независимости мы не видим ни одной новой зеленой улицы, ни одного нового полноценно озелененного сквера. Город стал неудобен и для автомобилистов, и для пешеходов, и лишь удовлетворяет нужды определенного круга коммерчески заинтересованных лиц. Из петиции на имя мэра Бишкека

«Мы не верим в обещания посадить новые деревья. Пока мы видим только вырубленные деревья. Новые высаженные деревья либо не приживаются, либо высаживаются необоснованно дорогие «декоративные» деревья, которые не обеспечивают экологическую безопасность города. Деньги налогоплательщиков просто списываются из бюджета», — говорится в документе.

Только недавно читатель ИА «24.kg» обеспокоенно сообщал о массовой вырубке деревьев по улице Киевской. Тогда в мэрии заверили, что спилят только старые засохшие стволы. Однако делалось это для расширения дороги и обустройства парковочных мест. Теперь там ничего не мешает для остановки машин.

«Нынешняя обрезка деревьев уродует внешний вид растений. Оставленные пни становятся местом локации и размножения вредителей, на месте пней вырастают неполноценные ветви, которые в последующем становятся аварийными. Под лозунгом «Деревья убивают людей!» горожанам навязывается стереотип об их опасности, хотя именно непрофессиональный подход по уходу и обрезке деревьев приводит к такой ситуации. Подобная ситуация используется муниципальными службами для расширения парковочных мест и увеличения прибыли конкретных лиц и не удовлетворяет нужд безопасности горожан», — подчеркивали авторы петиции.

Экологи констатируют нарушение нормативов: «Парковка автомобилей приводит к уплотнению почвы под деревьями, что приводит к гибели растений, а вынос почвы на дорогу приводит к пылевому загрязнению. С каждым днем в городе становится все опаснее для здоровья горожан. Существует статистика увеличения количества легочных и сердечно-сосудистых заболеваний в городе».

На сегодня петицию на сайте change.org подписали чуть более 1,4 (!) тысячи человек. И это в миллионном городе! Вице-мэр Эркин Исаков заявил, что не получал петиции, но заверил, что городские службы работают над озеленением столицы.

«Рубим единицы, сажаем тысячи»

Так заверяют в муниципалитете. По словам замдиректора МП «Зеленстрой» Веры Слесаревой, с начала 2017 года в Бишкеке посадили около 6 тысяч деревьев, в том числе более 1 тысячи хвойных и около 5 тысяч лиственных. «Говорят, что мы только центр озеленяем, но это не так, сажаем по всему городу. Там, где идет реконструкция дорог, расширение проезжей части тротуаров, там будем сажать крупномерные деревья с закрытой корневой системой», — сказала она.

В 1950–1960-е годы в основном сажали тополя, ясени. Но тогда не было столько проводов, поэтому мы планируем сажать деревья низкорослые — клен остролистный, липу и другие. Вера Слесарева

«Мы стараемся как можем. С 2010 года не выделяют земли под застройку. В этом году по Щербакова, в районе питомника, самозахватчики земель начали завозить гравий. Но совместно с райадминистрацией этот факт предотвратили. Все, что можем, делаем», — заверила она.

Президент страны Алмазбек Атамбаев, поздравляя горожан с Днем города, и вовсе заявил, что в Бишкеке появляются новые скверы и парки. Один сквер, посвященный событиям 24 марта 2005 года, глава государства открывал сам — на пересечении Ахунбаева и Шабдана баатыра. А вот где появился новый парк, вспомнить так и не удалось.

И в это же время в соцсетях горожане возмущены вырубкой деревьев возле Минкультуры. Так и живем.