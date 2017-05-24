В Москве, возможно, появится памятник Чингизу Айтматову

В столице России, возможно, появится памятник Чингизу Айтматову. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

По его данным, Комиссия по монументальному искусству планирует в июне рассмотреть вопрос об установке в Даниловском районе памятника писателю.

«Могу назвать одну из заявок, это памятник Чингизу Айтматову. Это, будем так говорить, договоренность двух президентов — Киргизии и России — о сооружении памятника великому киргизскому писателю. Его именем назван сквер, и там должен быть памятник, в Южном округе Москвы», — отметил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении имени писателя скверу в Даниловском районе столицы.