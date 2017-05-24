12:36
+29
USD 67.86
EUR 76.32
RUB 1.20
Общество

В Москве, возможно, появится памятник Чингизу Айтматову

В столице России, возможно, появится памятник Чингизу Айтматову. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

По его данным, Комиссия по монументальному искусству планирует в июне рассмотреть вопрос об установке в Даниловском районе памятника писателю.

«Могу назвать одну из заявок, это памятник Чингизу Айтматову. Это, будем так говорить, договоренность двух президентов — Киргизии и России — о сооружении памятника великому киргизскому писателю. Его именем назван сквер, и там должен быть памятник, в Южном округе Москвы», — отметил председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении имени писателя скверу в Даниловском районе столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52557/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Ресторан «Нарын» в Бишкеке утратил свою историческую ценность
Неделя-24: что вы могли пропустить
Топ-5 книг от сестры народного писателя Кыргызстана Розы Айтматовой
Имама приговорили к трем годам за оправдание терроризма
Сквер на юге Москвы назовут в честь Чингиза Айтматова
В Кыргызстане начали подготовку к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова
Спектакль «Поле» в Русском драмтеатре. Первые всходы
В калининградской сауне задержали проституток из Кыргызстана
Московское метро выпустило коллекцию одежды для пассажирок
Типографию, где погибли 14 кыргызстанок, оштрафовали на 6,6 миллиона рублей
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети
Beeline подвел итоги акции &laquo;Помним!&raquo; Beeline подвел итоги акции «Помним!»
Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой Семья Абсамата Масалиева: Мама была для нас надежной опорой