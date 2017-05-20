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Общество

Мэрия Бишкека намерена субсидировать частных перевозчиков с новыми автобусами

Столичная мэрия внесла на рассмотрение профильной комиссии Бишкекского городского кенеша предложение о субсидиях частным перевозчикам с новыми автобусами.

Сделано это для возмещения расходов по перевозке граждан льготной категории.

Сегодня законодательством не предусмотрены льготы для отдельных категорий пассажиров при перевозке в частных автобусах. При этом мэрия решает вопрос поддержки граждан, имеющих льготы на проезд (ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, пенсионеров) не только в муниципальном, но и в частном транспорте.

Недавно на линию маршрута №35 вышли новые автобусы, которые приобрел и эксплуатирует частный инвестор — ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи».

Деятельность автобусного маршрута возобновлена в рамках государственно-частного партнерства между мэрией и предпринимателем. Привлечение частной пассажирской компании связано с острой нехваткой муниципального транспорта в автопарке для перевозки горожан и гостей столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52239/
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