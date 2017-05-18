19:21
+17
USD 67.70
EUR 75.04
RUB 1.19
Общество

«Кыргызтелеком» понимает ответственность за реализацию «Безопасного города»

«Кыргызтелеком» понимает ответственность за реализацию пилотного проекта «Безопасный город». Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

В случае принятия решения о запуске проекта на материально-технической базе «Кыргызтелекома», ОАО примет все меры, чтобы реализовать его в срок.

Напомним, сегодня депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев задал вопрос, не опозорит ли их «Кыргызтелеком» при реализации проекта «Безопасный город».

В компании отметили, что пилотный проект планируется запустить на безвозмездной основе совместно с несколькими компаниями — разработчиками программно-аппаратного комплекса.

«Кыргызтелеком» выступает в качестве технического оператора, то есть предоставляет имеющуюся разветвленную сеть волоконно-оптической линии связи, а также серверную часть проекта.

При полномасштабном внедрении программно-аппаратного комплекса требуется взаимодействие государственных органов республиканского и местного уровней, органов местного самоуправления.

Наличие действующей разветвленной сети в республике и квалифицированный персонал для технической поддержки системы намного снижают стоимость проекта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52103/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Запустить проект «Безопасный город» требуют от властей Кыргызстана
Неделя-24: что вы могли пропустить
«Мои 24». Один день с главой ОАО «Кыргызтелеком» Нурланом Мадаминовым
Экс-главе правления «Кыргызтелеком» предъявлено обвинение
Абонентов «Кыргызтелекома» вновь подключили к Интернету
Три области Кыргызстана остались без Интернета
Ужасные дороги Бишкека. Фоторепортаж
В дела «Кыргызтелекома» Госкомитет связи вмешиваться не может
«Кыргызтелеком» не будет уплачивать штрафы при расторжении договора с казахстанским провайдером
Безопасный город: мастерство судебной казуистики
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
В&nbsp;ДУМК назвали примерную дату начала орозо В ДУМК назвали примерную дату начала орозо
Бизнес
Выиграй в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom! Выиграй в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom!
Мобильный оператор О! подвел итоги акции &laquo;Великая Победа!&raquo; Мобильный оператор О! подвел итоги акции «Великая Победа!»
К&nbsp;лету готовы: расширение сети газозаправочных станций &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; К лету готовы: расширение сети газозаправочных станций «Гaзпрoмнeфть»
Обналичивание долларов в&nbsp;банкоматах ОАО Росинбанк 24/7 Обналичивание долларов в банкоматах ОАО Росинбанк 24/7