«Кыргызтелеком» понимает ответственность за реализацию «Безопасного города»

«Кыргызтелеком» понимает ответственность за реализацию пилотного проекта «Безопасный город». Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

В случае принятия решения о запуске проекта на материально-технической базе «Кыргызтелекома», ОАО примет все меры, чтобы реализовать его в срок.

Напомним, сегодня депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев задал вопрос, не опозорит ли их «Кыргызтелеком» при реализации проекта «Безопасный город».

В компании отметили, что пилотный проект планируется запустить на безвозмездной основе совместно с несколькими компаниями — разработчиками программно-аппаратного комплекса.

«Кыргызтелеком» выступает в качестве технического оператора, то есть предоставляет имеющуюся разветвленную сеть волоконно-оптической линии связи, а также серверную часть проекта.

При полномасштабном внедрении программно-аппаратного комплекса требуется взаимодействие государственных органов республиканского и местного уровней, органов местного самоуправления.

Наличие действующей разветвленной сети в республике и квалифицированный персонал для технической поддержки системы намного снижают стоимость проекта.