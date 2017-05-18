Партии «Онугуу-Прогресс», «Мекеним Кыргызстан» и «Ата-Журт» нарушают правила агитации в Джалал-Абаде. Об этом ИА «24.kg» со ссылкой на Джалал-Абадскую областную избирательную комиссию сообщили в ЦИК Кыргызстана.

По данным комиссии, всем трем политическим организациям вынесено предупреждение за нарушение правил размещения агитационных материалов. Участникам местных выборов рекомендовано в течение трех дней убрать агитационные плакаты с фонарных столбов и заборов частных домов.

Президент страны 14 апреля подписал указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша. Его депутаты так и не смогли выбрать мэра Джалал-Абада.

28 мая здесь состоятся повторные выборы в городской кенеш. На 31 мандат в нем претендуют партии «Ата-Журт», СДПК, «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Республика» и «Бутун Кыргызстан».