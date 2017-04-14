Подписан указ о роспуске Джалал-Абадского городского кенеша

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «О роспуске
Согласно Указу, в связи с принятым решением
1. Принять к сведению решение
2. Назначить досрочные выборы ввышеуказанный местный кенеш на воскресенье, 28 мая 2017 года.
3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение досрочных выборов в вышеназванный представительный орган местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
4. Правительству Кыргызской Республики:
— выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;
— в период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка.
5. Исполняющему обязанности мэра города
6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики.
Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.