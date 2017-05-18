Родители жалуются: избили ребенка в балыкчинском детсаду

Родители жалуются на избиение 4-летнего ребенка в муниципальном детском саду «Жоогазын» в городе Балыкчи.

Как сообщил ИА «24.kg» отец ребенка Юрий Соколов, 16 мая после посещения ребенком детсада родители обнаружили у него на лице кровоподтеки. «Жена обратилась в больницу, врачи зафиксировали у сына ушибы мягких тканей и сами позвонили в милицию. Мы написали заявление. Возбудили уголовное дело», — сказал он.

«Руководство садика совместно с органами местного самоуправления создало комиссию, говорят, что у нас в семье есть какие-то проблемы. Хотя был факт избиения ребенка в детском саду. При этом нашего ребенка трогают уже не первый раз. Администрация детсада пытается выгородить свою подопечную, говорят, какая она хорошая, всячески вмешиваются в расследование, уголовное дело», — добавил мужчина.

В органах образования пока не комментируют данный случай.