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Общество

Пороговый балл для поступления в вузы в Кыргызстане повышать не будут

Пороговый балл на 2017/2018 учебный год для поступления в высшие учебные заведения в Кыргызстане повышать не будут. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, порог остается прежним: 110 баллов по основному тесту и 60 баллов по дополнительным предметам.

Напомним, в 2016-м тогдашний министр Эльвира Сариева заявляла: «Вместе с вузами было принято решение оставить порог в 110 баллов в течение двух лет, в 2017-м он должен повышаться».

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы (независимо от формы собственности) и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). Получившие высокие баллы имеют возможность поступить в вуз на бюджетное обучение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51863/
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