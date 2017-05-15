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Общество

Впервые разработан программный бюджет Минздрава на 2018–2020 годы

В Кыргызстане впервые разработан программный бюджет Министерства здравоохранения на 2018–2020 годы.

По словам председателя Общественного совета при Минздраве Айбара Султангазиева, документ подготовили представители данного ведомства и общественные советы министерств здравоохранения и финансов.

«Раньше невозможно было увидеть и понять, на что направляли деньги. А теперь все детально расписано. Определенные виды заболеваний, например ВИЧ, вынесены отдельной строкой. Кроме того, появились индикаторы. К примеру, сколько человек за год охватят тестированием на ВИЧ, сколько получат лечение. Если государство не выделит деньги, то к 2020 году будет 20 тысяч новых случаев ВИЧ и 5 тысяч смертей от вируса. Плюс Глобальный фонд сократит финансирование. Теперь очень много зависит от Минфина», — сказал Айбар Султангазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51730/
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