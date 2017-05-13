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Общество

Почти два миллиона сомов поступило от населения пострадавшим в Узгене и Чон-Алае

Почти два миллиона сомов поступило от населения в помощь пострадавшим от стихийных бедствий жителям Узгенского и Чон-Алайского районов Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, на 11.00 13 мая на счет МЧС для пострадавшего от землетрясения населения Чон-Алайского района поступило 1 миллион 6 тысяч 853 сома. Для пострадавших от оползня в селе Аюу Узгенского района — 848 тысяч 739 сомов.

Напомним, открыты счета для сбора средств в помощь пострадавшим в результате схода оползня в Узгенском районе и землетрясения в Чон-Алайском районе Ошской области.

Реквизиты для перечисления денежных средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Получатель: «Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики — для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района»

Счет получателя: 4407012100009383

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 — добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150

Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня

Получатель: «Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики — для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района»

Счет получателя: 4407012100009282

Банк получателя: Центральное казначейство МФКР

БИК: 440001

Код платежа: 14411100 — добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)

Назначение: Указать подробное назначение.

ИНН 00103200110150
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51630/
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