Семь компаний хотят отремонтировать сгоревшее здание Генеральной прокуратуры. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

ОсОО «Бий Ордо» оценило работы в 89 миллионов 738 тысяч 558,14 сома, «Айкол Строй» — в 83 миллиона 612 тысяч 231 сом, ОАО «Бишкеккурулуш» — в 97 миллионов 465 тысяч 462 сома, «Имарат Транс» — в 94 миллиона 54 тысячи 942 сома, «Инжиниринг Технолоджи» — в 95 миллионов 988 тысяч 548,72 сома, «Элит-Строй-Сити» — в 83 миллиона 401 тысячу 154 сома, МS BULDING — в 92 миллиона 585 тысяч 948 сомов.

Общая площадь здания Генеральной прокуратуры составляет 4 тысячи 650 квадратных метров.

Управление капитального строительства столичной мэрии готово вложить в реконструкцию 120 миллионов сомов. В бывшее здание Генпрокуратуры, не исключают чиновники, может переехать сама мэрия Бишкека либо разместиться Бишкекский городской кенеш.

7 апреля 2010 года здание ГП подожгли. Как считают многие, это сделали сами сотрудники, чтобы уничтожить материалы и уголовные дела, в том числе против оппозиции, которая сейчас находится у власти.