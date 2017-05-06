В ЦИК разъяснили, когда должна начаться агитация. Кандидаты и политические партии могут вести агитационную кампанию только после официального объявления даты выборов.

В ЦИК предлагают принять текст обращения к политическим организациям и кандидатам, чтобы они не нарушали выборное законадательство и не агитировали, пока парламент не объявил дату выборов.

Отметим, регистрация претендентов должна начаться за четыре месяца до выборной кампании. Хотя некоторые политики (в частности, Омурбек Бабанов, Темир Сариев и Бакыт Торобаев) уже заявили, что будут баллотироваться, и начали косвенно вести агитацию, а это нарушение.