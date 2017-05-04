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Общество

Суды по искам к «Азаттыку» и Zanoza могут приостановить

Суды по искам Генеральной прокуратуры Кыргызстана к «Азаттыку» и Zanoza могут приостановить. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Институте «МедиаПолиси».

По словам экспертов, сегодня стало известно, что Конституционная палата при Верховном суде приняла к рассмотрению ходатайство о признании статей 1 и 4 Закона «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики» противоречащими Конституции. Напомним, статья 4 уполномочивает генерального прокурора защищать честь и достоинство президента КР.

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Ходатайство подала Клара Сооронкулова. Согласно гражданско-процессуальному законодательству суд обязан приостановить производство по делу до разрешения другого вопроса, рассматриваемого в порядке конституционного судопроизводства. Таким образом, судебные процессы по имеющимся искам со стороны генпрокурора к «Азаттыку» и Zanoza должны приостановить.

Ранее Генеральная прокуратура подала пятый по счету иск к журналистам Zanoza.kg и иск к руководителю Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой. Надзорный орган считает, что они задели честь и достоинство президента Кыргызстана, когда освещали работу круглого стола, посвященного теме свободы слова и гражданских прав.

Суд постановил арестовать имущество правозащитника и запретил главному редактору Zanoza.kg Дине Масловой и соучредителю издания Нарыну Айыпу, а также Чолпон Джакуповой покидать территорию страны. ГП КР требует взыскать с ответчиков 12 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51198/
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