Принудительная эвакуация машин в Кыргызстане начнется в конце мая

Принудительную эвакуацию машин в Кыргызстане начнут в конце мая. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УПМ МВД КР.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля автомобили нарушителей правил дорожного движения будут принудительно эвакуировать, а также устанавливать на них блокираторы колес.

Однако в УПМ МВД КР заверили, что пока не разработают инструкцию, не установят знаки «Эвакуатор» и «Стоянка запрещена», не утвердят тарифы, машины эвакуировать не будут.

В УПМ отметили необходимость проведения тендера по выбору компании, которая будет эвакуировать неправильно припаркованные машины. На выполнение всех условий потребуется месяц. Следовательно, нарушителей начнут принудительно эвакуировать в конце мая.