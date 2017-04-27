Автомашины нарушителей ПДД начнут принудительно эвакуировать

С 29 апреля автомашины нарушителей правил дорожного движения будут принудительно эвакуировать, а также устанавливаться блокираторы колес. Об этом сообщила пресс-служба ГУПМ МВД КР.

Как отмечается, за самовольное снятие блокираторов колес предусмотрена ответственность.

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«Принудительная эвакуация транспортных средств будет применяться в местах установки дорожных знаков «Эвакуатор». Принудительные эвакуированные транспортные средства будут перемещаться на специализированные стоянки. Процедура эвакуации и хранения транспорта является платной. Оплата взимается с владельца автомашины по установленным тарифам. Первые три часа хранения бесплатны. С информацией об эвакуированных транспортных средствах можно ознакомиться по телефону «102», — говорится в сообщении.

МВД КР предупреждает участников дорожного движения во избежание негативных последствий и конфликтных ситуаций неукоснительно соблюдать требования ПДД.