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Общество

Четыре дома, на которые сошел оползень, построены незаконно

Четыре дома, на которые сегодня сошел оползень в селе Аюу Узгенского района Ошской области, построены незаконно. Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

Еще три семьи, по предварительным данным, в 2003 году получили упрощенную ссуду. Эти данные уточняются.

Сейчас на месте ЧС разбит палаточный городок, установлено 30 пятиместных палаток, где временно разместили 40 семей.

По уточненным данным, объем сошедшего оползня состаляет 200 тысяч кубометров. Под землей осталось 24 человека.

Для поисковых работ привлечено около 400 человек. Это спасатели, солдаты, медики, сотрудники МВД, органов местного самоуправления, работники ОАО «Электрические станции» и другие.

Силами МЧС пострадавшим оказана помощь.

Завтра, 30 апреля, в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50875/
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