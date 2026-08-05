Жители Оша пожаловались на рост числа пьяных на улицах города

Жители Оша массово жалуются на рост числа нетрезвых людей в парках, скверах и на улицах города. По их словам, пьяные спят на скамейках, шумят, пристают к прохожим и создают угрозу безопасности. Обсуждение развернулось после публикации журналиста Зульфии Кожоевой в социальных сетях.

По словам журналиста, в последние месяцы она стала опасаться выходить на утренние пробежки, поскольку в местах отдыха все чаще встречаются нетрезвые люди, которые громко кричат, ругаются и ведут себя агрессивно. Она обратилась к мэру Оша Жанарбеку Акаеву и руководству городского УВД с призывом принять меры и усилить контроль за общественным порядком.

В комментариях многие жители поддержали это обращение. Они сообщили, что подобные случаи наблюдаются в разных районах города — в Сайран-парке, парках имени Исхака Раззакова и Токтогула, в микрорайонах Толойкон, Западный, Анар, Черемушки и других местах. По словам горожан, нетрезвые люди спят на скамейках, просят деньги у прохожих, шумят, справляют нужду в общественных местах и проявляют агрессию.

Некоторые предложили ограничить продажу алкоголя в вечернее время, открыть вытрезвитель или привлекать нарушителей к общественным работам.

На обращение ответил мэр Оша Жанарбек Акаев. Он сообщил, что дал поручение усилить работу по выявлению граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а также усилить контроль в парках и скверах, на которые жалуются жители.

Также он обратился к УВД Оша с требованием оперативно отреагировать на сообщения жителей о проблемных парках и скверах.