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Общество

Жара привела к рекордному обмелению Рейна — DW

Летом 2026 года длительная жара и отсутствие дождей уже привели или вскоре приведут к рекордно низкому падению уровня Рейна на многих участках течения этой важнейшей водной транспортной артерии Германии. Об этом сообщает DW.

В частности, согласно прогнозу, в районе Кельна своего самого низкого уровня за всю историю наблюдений Рейн достигнет уже 5 августа — опустится до 64-65 сантиметров. Предыдущий такой рекордный показатель зафиксирован здесь 23 октября 2018 года — всего 67 сантиметров. Тогда побит рекорд аномально жаркого 2003-го — 81 сантиметр.

Отмечается, что на 865 километрах течения Рейна в Германии беспрерывно работает более 20 водомерных пунктов. Сейчас они фиксируют исторические рекорды.

Ранее сообщалось, что засуха, вызванная продолжительной жарой в значительной части Европы, привела к обмелению реки Дунай, от которой зависит работа крупных электростанций в Венгрии, Сербии и Румынии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384106/
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