Засуха, вызванная продолжительной жарой в значительной части Европы, привела к обмелению реки Дунай, от которой зависит работа крупных электростанций в Венгрии, Сербии и Румынии. В Венгрии из-за нехватки воды для охлаждения правительство распорядилось остановить АЭС «Пакш», производившую почти половину электроэнергии в стране.

Фото СМИ. Из-за засухи впервые за 44 года реакторы АЭС будут остановлены в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне объявил, что впервые за 44 года эксплуатации станции все ее реакторы будут остановлены с 3 августа. АЭС уже работает на уровне 10 процентов своей мощности. Это резко повысит нагрузку на национальную электросеть и потребует ввести ограничения на потребление электроэнергии, добавил он.

В соседней Румынии армия произвела контролируемые взрывы, чтобы направить воду из канала к АЭС «Чернаводэ», которая генерирует около 20 процентов электроэнергии в стране. Один из двух ее реакторов уже был остановлен, а без воды пришлось бы остановить и второй.