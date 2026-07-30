00:07
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве

Октябрьский районный суд 29 июля вынес решение в отношении бывшего полномочного представителя президента в Чуйской области Мирбека Миярова.

Его оправдали по статье «Двоеженство или многоженство» УК КР в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Напомним, Хабиби Уланова ранее заявляла, что состояла с Мирбеком Мияровым в фактических семейных отношениях и имеет от него ребенка с особенностями развития. В отношении бывшего чиновника возбуждалось уголовное дело по статье «Двоеженство и многоженство».

Хабиби Уланова регулярно публикует в социальных сетях и СМИ обращения, в которых обвиняет Мирбека Миярова в различных нарушениях, в том числе в уклонении от участия в воспитании и содержании ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383606/
просмотров: 342
Версия для печати
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их&nbsp;от&nbsp;потери земли и&nbsp;домов Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
В&nbsp;Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
Бизнес
Visa наградила Simbank за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила Simbank за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
DemirBank получил награду Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay DemirBank получил награду Visa за успешный запуск Apple Pay
O!Business&nbsp;&mdash; управляйте бизнесом со&nbsp;смартфона легко и&nbsp;выгодно O!Business — управляйте бизнесом со смартфона легко и выгодно
В&nbsp;Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи &laquo;Каганат&raquo; В Кыргызстане показали первый трейлер киноэпопеи «Каганат»
30 июля, четверг
23:49
На Марсе обнаружили «море многоугольников» На Марсе обнаружили «море многоугольников»
23:28
В жилмассиве «Кырман» Бишкека модернизировали уличное освещение
23:06
Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве
22:45
В Кочкорском районе выращивают салат «Айсберг». Его будут экспортировать
22:32
Лидеры стран ЦА и Азербайджана приняли участие в открытии гольф-клуба