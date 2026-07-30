Экс-полпред Чуйской области Мирбек Мияров оправдан по делу о многоженстве

Октябрьский районный суд 29 июля вынес решение в отношении бывшего полномочного представителя президента в Чуйской области Мирбека Миярова.

Его оправдали по статье «Двоеженство или многоженство» УК КР в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Напомним, Хабиби Уланова ранее заявляла, что состояла с Мирбеком Мияровым в фактических семейных отношениях и имеет от него ребенка с особенностями развития. В отношении бывшего чиновника возбуждалось уголовное дело по статье «Двоеженство и многоженство».

Хабиби Уланова регулярно публикует в социальных сетях и СМИ обращения, в которых обвиняет Мирбека Миярова в различных нарушениях, в том числе в уклонении от участия в воспитании и содержании ребенка.