Бывшего полпреда президента в Чуйской области судят за многоженство

В Октябрьском районном суде Бишкека приступили к рассмотрению уголовного дела по факту многоженства бывшего полномочного представителя президента в Чуйской области Мирбека Миярова. Его обвиняют по статье 176 «Двоеженство и многоженство» УК КР.

Фото из архива

Напомним, ранее Хабиби Уланова заявила, что Мирбека Миярова на основании ее заявления вызвали в милицию для следственных мероприятий.

Она сообщала, что ранее состояла с Мирбеком Мияровым в брачных отношениях. В соцсетях женщина также написала, что у нее от чиновника есть ребенок, который серьезно болен. Она обвиняла бывшего полпреда в том, что он не помогает больному ребенку.

Хабиби Уланова уточняла, что была гражданской женой.

Согласно статье 176 УК КР, двоеженство и/или многоженство наказывается общественными, исправительными работами либо штрафом. Штраф налагается в размере от 50 тысяч до 100 тысяч сомов.

Многоженство в КР запрещено.