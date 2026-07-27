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Общество

В Бишкеке дольщики обвинили Beta Stores в срыве строительства дома

В Бишкеке дольщики жилого дома по адресу проспект Чуй, 146, заявили, что уже четыре года не могут приступить к строительству, несмотря на наличие всех необходимых разрешений. По их словам, возведению объекта препятствует администрация расположенного по соседству торгового комплекса Beta Stores, рассказали они 24.kg.

Строительство должно было начаться еще в 2022 году. Летом того года на участке снесли двухэтажный дом, а его бывшие жильцы заключили договоры долевого участия в строительстве нового 12-этажного дома. После сноса территорию огородили, застройщик получил разрешительную документацию и был готов приступить к работам.

Однако, как утверждают дольщики, доступ к участку перекрыла компания «Бета Иншаат Ятырымжылык», которой принадлежит сеть торговых комплексов Beta Stores. По их словам, проезд заблокирован шлагбаумом, мусорными контейнерами и другими препятствиями, из-за чего строительная техника не может попасть на площадку уже несколько лет.
«Они запретили проезд и вход. Препятствуют строительству», — рассказал один из дольщиков

Вопрос не удается решить несколько лет

Дольщики утверждают, что неоднократно обращались в различные государственные органы, однако ситуация остается без изменений. По их словам, несмотря на наличие всех разрешительных документов и готовность застройщика начать работы, проблема с доступом к участку до сих пор не решена.

В марте 2026 года на обращение жителей отреагировала мэрия Бишкека. Комиссия по предоставлению прав на земельные участки приняла решение установить сервитут площадью 0,053 гектара для организации дороги общего пользования, которая должна была обеспечить проезд к строительной площадке.

17 июня сотрудники управления по контролю за землепользованием выехали на место для исполнения этого решения. Как сообщили в муниципалитете, ранее ЗАО «Бета Иншаат Ятырымжылык» неоднократно направляли уведомления с требованием добровольно освободить территорию и демонтировать объекты, расположенные в границах сервитута. Однако требования исполнены не были.

Во время выезда специалисты обнаружили ограждения, шлагбаум, пост охраны, контейнерную площадку, дорожные ограничители и другие объекты, препятствующие проезду. Часть конструкций тогда демонтировали, однако полностью освободить проезд не удалось. По словам дольщиков, строительная техника по-прежнему не может попасть на участок.

На прошлой неделе должно было состояться выездное совещание комиссии акимиата Первомайского района столицы. Дольщики прибыли на встречу, однако заседание не состоялось из-за отсутствия представителя «Бишкекглавархитектуры». Совещание перенесли.

«Волокитят. Не открывают нам и нашей стройтехнике заехать на наш объект и начать строительство. Все разрешительные документы есть. «Бета Ятырымжылык» саботирует решения властей на протяжении четырех лет!» — заявляют дольщики.

24.kg обратилось за комментарием в администрацию торгового центра Beta Stores. На момент публикации свою версию представители ТЦ не озвучили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383067/
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