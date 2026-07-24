В рамках Всемирных игр кочевников пройдет «Караван единства»

В Национальном историческом музее сегодня состоялось официальное мероприятие «40 дней до Всемирных игр кочевников!», в рамках которого общественности представлена культурная программа ВИК.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков, главный режиссер культурной программы VI Всемирных игр кочевников Алтынбек Максутов, координаторы культурной программы, представители средств массовой информации, блогеры, партнеры и представители творческого сообщества.

Подробно представлены концепция культурной программы VI Всемирных игр кочевников, ее основные направления, площадки проведения и ключевые культурные мероприятия. Также участникам рассказали о содержании, особенностях и значении культурной программы, подготовленной для гостей и участников из более чем 90 стран мира.

В рамках официального мероприятия дан старт одной из крупнейших культурных инициатив Игр — общенациональному духовно-культурному каравану «Караван единства». В течение 40 дней он пройдет через 40 регионов республики, после чего объединится с Великим кочевьем. Инициатива направлена на популяризацию ценностей кочевой цивилизации, культурного наследия кыргызского народа и духа Всемирных игр кочевников.

Особой частью мероприятия стала символическая акция «40 дней осталось!», в рамках которой официально дан старт единой информационной кампании, посвященной VI Всемирным играм кочевников.

Как отмечено, VI Всемирные игры кочевников являются одним из крупнейших международных проектов, направленных на популяризацию истории, культуры и духовных ценностей кочевых народов. Культурная программа Игр призвана способствовать продвижению богатого культурного наследия кыргызского народа, укреплению международного культурного сотрудничества и развитию культурного диалога между народами мира.