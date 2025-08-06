11:41
USD 87.45
EUR 100.89
RUB 1.10
Общество

Выборы близко? ЦИК начал набор в участковые комиссии

56 территориальных избирательных комиссий по всей республике начали прием документов от граждан и политических партий для формирования резервов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Состав участковых комиссий формируется сроком на пять лет. В соответствии с законом половина членов избиркомов выдвигается политическими партиями, вторая половина — представительными органами местного самоуправления. Формируют комиссии территориальные избирательные комиссии.

Выдвижение кандидатур от политических партий осуществляется по уставу самой партии. Документы необходимо подать в соответствующую территориальную комиссию не позднее 18.00 часов 26 августа 2025 года. Что касается граждан, желающих войти в резерв через местные кенеши, им также необходимо представить документы до указанного срока. После этого в течение трех дней проводится сессия местного кенеша, которая принимает решение о выдвижении и передает документы в теризбирком.

Читайте по теме
Участки в аэропортах и на рынках: как ЦИК готовится к выборам

ЦИК напоминает, что членами участковых комиссий не могут быть депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей, госслужащие, судьи, сотрудники правоохранительных и фискальных органов, а также кандидаты, их представители и представители политических партий. Также исключены лица с двойным гражданством, с неснятой или непогашенной судимостью, члены других избирательных комиссий и те, кто ранее был досрочно освобожден от обязанностей члена избиркома по отрицательным основаниям.

Кандидатам необходимо проживать, как правило, на территории соответствующего населенного пункта. В одной участковой избирательной комиссии не может быть более одного представителя от одной политической партии.

Для подачи документов нужно подготовить заявление о согласии на работу в комиссии и обязательство соблюдать нормы избирательного законодательства, согласие на обработку персональных данных, копию паспорта, биографические сведения с указанием места работы и учебы, контактные данные и протокол субъекта выдвижения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338653/
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Участки в аэропортах и на рынках: как ЦИК готовится к выборам
В Кыргызстане ужесточили требования к чиновникам: судимым путь во власть закрыт
Белорусам разрешили участвовать в выборах в России
Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах
Упростить выборы председателей квартальных и домовых комитетов хотят в Бишкеке
Садыр Жапаров ответил, обсуждал ли он предстоящие выборы с Владимиром Путиным
Почему Жогорку Кенеш должен самораспуститься
Выборы на носу? Депутат Бекешев: Парламент рассмотрит около 60 законопроектов
Новый депутат Жогорку Кенеша Табылды Муратбеков принес присягу
ЦИК зарегистрировала Табылды Муратбекова депутатом ЖК вместо Айжигитова
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
Дети бывшего президента провели благотворительную акцию в&nbsp;Кой-Таше Дети бывшего президента провели благотворительную акцию в Кой-Таше
Бизнес
Зеленая жизнь в&nbsp;счастливом городе Royal Central Park Зеленая жизнь в счастливом городе Royal Central Park
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Прием в&nbsp;школу завершается 15&nbsp;августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;пять месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
6 августа, среда
11:32
В Оренбурге пресекли незаконный ввоз 1,5 тонны меда из Кыргызстана В Оренбурге пресекли незаконный ввоз 1,5 тонны меда из ...
11:29
Не все медработники в КР могут с первого раза справиться с аттестацией
11:23
Внимание! 7 августа в верхней части Бишкека не будет воды
11:21
В Кыргызстане построят парк в стиле фэнтези. Проект реализует компания из США
11:19
Мимо контейнера: вице-мэр Бишкека показал, как горожане выбрасывают мусор