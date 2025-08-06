Выборы близко? ЦИК начал набор в участковые комиссии

56 территориальных избирательных комиссий по всей республике начали прием документов от граждан и политических партий для формирования резервов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Состав участковых комиссий формируется сроком на пять лет. В соответствии с законом половина членов избиркомов выдвигается политическими партиями, вторая половина — представительными органами местного самоуправления. Формируют комиссии территориальные избирательные комиссии.

Выдвижение кандидатур от политических партий осуществляется по уставу самой партии. Документы необходимо подать в соответствующую территориальную комиссию не позднее 18.00 часов 26 августа 2025 года. Что касается граждан, желающих войти в резерв через местные кенеши, им также необходимо представить документы до указанного срока. После этого в течение трех дней проводится сессия местного кенеша, которая принимает решение о выдвижении и передает документы в теризбирком.

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ЦИК напоминает, что членами участковых комиссий не могут быть депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей, госслужащие, судьи, сотрудники правоохранительных и фискальных органов, а также кандидаты, их представители и представители политических партий. Также исключены лица с двойным гражданством, с неснятой или непогашенной судимостью, члены других избирательных комиссий и те, кто ранее был досрочно освобожден от обязанностей члена избиркома по отрицательным основаниям.

Кандидатам необходимо проживать, как правило, на территории соответствующего населенного пункта. В одной участковой избирательной комиссии не может быть более одного представителя от одной политической партии.

Для подачи документов нужно подготовить заявление о согласии на работу в комиссии и обязательство соблюдать нормы избирательного законодательства, согласие на обработку персональных данных, копию паспорта, биографические сведения с указанием места работы и учебы, контактные данные и протокол субъекта выдвижения.