16:49
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.09
Общество

В Базар-Коргоне строят борцовский зал за 22,6 миллиона сомов

Депутат Жогорку Кенеша Айбек Алтынбеков ознакомился со строящимся в Базар-Коргоне залом для борьбы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спортивный зал, финансируемый из республиканского бюджета и строящийся за 22,6 миллиона сомов, будет тренировать будущих олимпийских чемпионов.

В зале предусмотрены тренировочная зона, два борцовских ковра и места для зрителей. На сегодня установлены основные металлические конструкции здания и ведутся работы по заливке фундамента.

Олимпийский зал борьбы планируют сдать в эксплуатацию к концу этого года.

«В последние годы международные успехи Кыргызстана в спортивной сфере растут, и наши спортсмены покоряют мировые арены. Мы надеемся, что вслед за такой гордостью нашей страны, как олимпийские чемпионы Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, чемпион мира среди юниоров по вольной борьбе наш земляк Курстанбек Исаков, появится еще много чемпионов. Новый спортивный зал, строящийся с этой целью, — это не просто здание, это родина будущих чемпионов. Я уверен, что дети, воспитанные в этом зале, завтра поднимут флаг КР на международной арене», — сказал Айбек Алтынбеков.

Он добавил, что этот зал позволит проводить соревнования не только на региональном, но и на республиканском и международном уровнях.

Инициатива строительства олимпийского зала борьбы в Базар-Коргоне инициирована народным избранником в 2024-м и включена в список капитального строительства на этот год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338590/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две бронзовые медали
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Асема Асангариева завоевала бронзу
Кыргызстанцы завоевали три золотые медали на турнире в Польше
Чемпионат мира по греко-римской борьбе (U-17). Сборная Кыргызстана в топ-5
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две медали
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Два кыргызстанца вышли в финал
Чемпионат мира по борьбе (U-17). У Кыргызстана еще одна медаль
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанец Алхам Абдирасулов завоевал золото
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанец Алхам Абдирасулов вышел в финал
Олимпийский чемпион Нао Кусака выложил фото с борцом Акжолом Махмудовым
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
Должна&nbsp;ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
Дети бывшего президента провели благотворительную акцию в&nbsp;Кой-Таше Дети бывшего президента провели благотворительную акцию в Кой-Таше
Бизнес
Оформите ОСАГО и&nbsp;выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и&nbsp;автодетейлинг Оформите ОСАГО и выиграйте топливо, видеорегистратор, тонировку и автодетейлинг
Прием в&nbsp;школу завершается 15&nbsp;августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay Прием в школу завершается 15 августа: запишите ребенка онлайн через MegaPay
Новый Chevrolet Onix&nbsp;&mdash; теперь с&nbsp;кешбэком за&nbsp;пять месяцев Новый Chevrolet Onix — теперь с кешбэком за пять месяцев
В&nbsp;селе Байтик прошел тренинг по&nbsp;Монтессори-педагогике для сельских учителей В селе Байтик прошел тренинг по Монтессори-педагогике для сельских учителей
5 августа, вторник
16:47
Заборы и дома начали сносить в жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека в присутствии акима Заборы и дома начали сносить в жилмассиве «Кок-Жар» Биш...
16:46
Два автобуса столкнулись на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова в Бишкеке
16:31
В Чолпон-Ате назначен новый мэр — Рустам Кадыркулов
16:28
После перехода в госуправление прибыль «ЭлКат» выросла на 65 процентов
16:19
В Базар-Коргоне строят борцовский зал за 22,6 миллиона сомов