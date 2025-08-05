В Базар-Коргоне строят борцовский зал за 22,6 миллиона сомов

Депутат Жогорку Кенеша Айбек Алтынбеков ознакомился со строящимся в Базар-Коргоне залом для борьбы. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спортивный зал, финансируемый из республиканского бюджета и строящийся за 22,6 миллиона сомов, будет тренировать будущих олимпийских чемпионов.

В зале предусмотрены тренировочная зона, два борцовских ковра и места для зрителей. На сегодня установлены основные металлические конструкции здания и ведутся работы по заливке фундамента.

Олимпийский зал борьбы планируют сдать в эксплуатацию к концу этого года.

«В последние годы международные успехи Кыргызстана в спортивной сфере растут, и наши спортсмены покоряют мировые арены. Мы надеемся, что вслед за такой гордостью нашей страны, как олимпийские чемпионы Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, чемпион мира среди юниоров по вольной борьбе наш земляк Курстанбек Исаков, появится еще много чемпионов. Новый спортивный зал, строящийся с этой целью, — это не просто здание, это родина будущих чемпионов. Я уверен, что дети, воспитанные в этом зале, завтра поднимут флаг КР на международной арене», — сказал Айбек Алтынбеков.

Он добавил, что этот зал позволит проводить соревнования не только на региональном, но и на республиканском и международном уровнях.

Инициатива строительства олимпийского зала борьбы в Базар-Коргоне инициирована народным избранником в 2024-м и включена в список капитального строительства на этот год.