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Общество

Страны, не имеющие выхода к морю, соберутся на конференции ООН

В Авазе (Туркменистан) пройдет Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, в работе примут участие более 20 глав государств и правительств, 3 тысячи делегатов от международных организаций, представителей гражданского общества, молодежи, академических кругов и частного сектора.

«Из-за географического положения и высоких транспортных расходов страны не имеющие выхода к морю лишены возможности полноценно участвовать в мировой экономике, — говорит постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева. — Высокие торговые и транспортные издержки не вызывают интереса у инвесторов, что замедляет экономическое развитие. Эти государства нуждаются в особом внимании и поддержке для преодоления этих трудностей и ускорения экономического развития».

Ждут в Авазе и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который ранее участвовал в церемонии открытия в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Он напомнил, что изменение климата истощает в этом регионе запасы воды, приводит к таянию ледников и стихийным бедствиям. Центр в Алматы может стать важным звеном в осуществлении Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

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Ожидается, что участники конференции примут Авазинскую программу действий на 2024-2034 годы, реализация которой поспособствует успешному экономическому и устойчивому развитию государств, не имеющих выхода к морю, а также Политическую декларацию.

Отметим, что в Третьей конференции ООН примет участие председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. В рамках рабочего визита 4-5 августа он выступит с докладом на пленарном заседании конференции. Кроме того, запланированы двусторонние встречи Адылбека Касымалиева с Антониу Гутерришем и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338402/
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