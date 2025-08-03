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Общество

На складах по всему миру скопилось тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID

На складах по всему миру скопилось 60 тысяч тонн гуманитарной помощи из-за ликвидации USAID. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Уточняется, что более 60 тысяч тонн продовольствия скопилось на складах в США и по всему миру после того, как администрация президента Дональда Трампа приняла решение о закрытии агентства USAID. Некоторые продукты уже испортились и подлежат уничтожению.

Например, сотни ящиков с американской продовольственной помощью месяцами хранились на складе в Джорджии, и их срок годности истек прежде, чем их удалось отправить в охваченные голодом регионы, такие как Судан. Там же застряли запасы арахисовой пасты — важнейшего средства в борьбе с недоеданием — на $50 миллионов.

«Все это было куплено и оплачено. Просто никто не забирает», — рассказал один из руководителей склада. По его оценкам, имеющееся продовольствие еще может помочь 60 миллионам человек.

Активисты и представители гуманитарных организаций выразили возмущение происходящим.

В мае госсекретарь Марко Рубио заверил законодателей, что продовольственная помощь не будет потрачена впустую, но, по словам экспертов по оказанию гуманитарной помощи, некоторые из отправляемых сейчас грузов могут дойти до места назначения за месяцы, а не за недели. Для людей, страдающих от голода в Африке и на Ближнем Востоке, этот срок может стать критичным.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты также планируют сжечь закупленные женские контрацептивы на $10 миллионов вместо отправки в бедные страны. Агентство США по международному развитию закупило их для нуждающихся государств при администрации Джо Байдена. Речь идет о внутриматочных спиралях, имплантах и таблетках, которые остались на складе в Бельгии после закрытия агентства.

Напомним, Вашингтон принял решение о ликвидации всех зарубежных представительств USAID до 30 сентября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338367/
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