США ликвидируют все зарубежные представительства USAID до 30 сентября

Власти США приняли решение о ликвидации всех зарубежных представительств Агентства по международному развитию (USAID) до 30 сентября 2025 года. Об этом сообщают международные СМИ со ссылкой на официальное распоряжение госсекретаря США Марко Рубио.

Согласно заявлению, международный штат агентства, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах, будет полностью упразднен. Контроль над программами иностранной помощи передается непосредственно Государственному департаменту США.

Процесс передачи начнется с 15 июня и затронет сотни сотрудников по всему миру.

Такое решение стало продолжением мартовского пересмотра деятельности агентства, в результате которого власти США закрыли около 83 процентов действующих программ USAID. По словам Рубио, тысячи проектов оказались избыточными или противоречащими национальным интересам.

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«Десятки миллиардов долларов расходов не давали необходимого результата, а некоторые инициативы даже вредили интересам США», — отметил госсекретарь.

Отметим, что закрытие USAID стало результатом указа, подписанного Дональдом Трампом 20 января, в день его возвращения в Белый дом.

USAID был одним из ключевых инструментов внешней помощи США, поддерживая гуманитарные и экономические проекты по всему миру.