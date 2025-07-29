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Общество

Закрытие USAID. США планируют сжечь контрацептивы вместо помощи нуждающимся

Фото из интернета

Соединенные Штаты планируют сжечь закупленные женские контрацептивы на $10 миллионов вместо отправки в бедные страны. Об этом пишет The Guardian.

Ранее Агентство США по международному развитию (USAID) закупило препараты для нуждающихся государств при администрации Джо Байдена. Речь идет о внутриматочных спиралях, имплантах и таблетках, которые остались на складе в Бельгии после закрытия агентства.

Американские власти приняли решение сжечь эти контрацептивы во Франции. На утилизацию потратят $167 тысяч.

Несколько международных организаций обратились к Вашингтону с просьбой передать препараты и доставить их в бедные страны. Однако власти Штатов отказали.

Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что обсуждает ситуацию с посольством США и пытается убедить пересмотреть решение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 257 миллионов женщин во всем мире испытывают потребность в контрацепции. Особенно велика проблема в государствах с низкими ресурсами из-за ограниченного доступа, культурных барьеров и низкого качества услуг.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337826/
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