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Общество

Главы МИД КР и РК обсудили ключевые аспекты взаимодействия двух стран

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по приглашению министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева посетил 1-2 августа 2025 года Кыргызскую Республику с официальным визитом.

Главы МИД КР и РК обсудили ключевые аспекты взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и миграционной сферах, а также обменялись мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций.

Стороны выразили обоюдное удовлетворение достигнутым уровнем доверительного политического диалога на высшем и высоком уровнях, а также подтвердили решительный настрой на дальнейшее укрепление и расширение двустороннего сотрудничества.

МИД КР
Фото МИД КР
«На встрече основной упор сделан на развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных инвестиционных проектов, модернизацию пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской границе, обеспечение свободного перемещения товаров и людей. Министр Жээнбек Кулубаев отметил важность дальнейшего углубления взаимовыгодных экономических связей, наращивания двустороннего товарооборота и расширения инвестиционного сотрудничества», — сообщает пресс-служба МИД КР.

Министры также рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, вопросы организации двусторонних встреч и визитов до конца 2025 года. В этом контексте акцентировано особое внимание вопросам подготовки официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан.

По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран парафировали документы седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан, который состоится в ближайшее время под председательством президентов КР и РК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338327/
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