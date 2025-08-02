Минздрав Кыргызстана просит Катар помочь с ремонтом психиатрических больниц

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Кыргызской Республике Али Джабиром Аль-Марри. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, стороны обсудили текущее взаимодействие и наметили шаги по расширению сотрудничества в области здравоохранения.

Одной из ключевых тем встречи стало официальное приглашение Эркина Чечейбаева на участие во Всемирном саммите по вопросам ментального здоровья, который планируется провести осенью 2025 года в Катаре. Посол подчеркнул, что в рамках этого мероприятия возможно проведение двусторонней встречи министров здравоохранения двух стран для обсуждения приоритетных направлений партнерства.

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Эркин Чечейбаев выразил признательность за поддержку, которую оказывает Катар в развитии системы здравоохранения Кыргызстана, включая проекты по строительству медицинских объектов и организацию кохлеарной имплантации для детей с нарушениями слуха.

Особое внимание уделено вопросам ментального здоровья. Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность оказания поддержки в капитальном ремонте и строительстве объектов психиатрической службы, в частности Республиканских психиатрических больниц в селах Чым-Коргон и Кызыл-Жар.

Посол Катара выразил готовность рассмотреть эти предложения и отметил, что подобные проекты могут быть реализованы в рамках деятельности катарской благотворительной организации.

Фото МЗ КР. Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в КР Али Джабиром Аль-Марри

В рамках расширения кадрового потенциала озвучена инициатива по обучению студентов последних курсов медицинских вузов Кыргызстана в Катаре на грантовой основе с целью последующего возвращения и работы в национальной системе здравоохранения.

Министр здравоохранения КР подтвердил готовность к активному сотрудничеству с благотворительными фондами и официальными структурами Катара.

«Мы открыты к практическому взаимодействию и реализации совместных проектов, которые повысят доступность и качество медицинской помощи для населения Кыргызстана», — сказал Эркин Чечейбаев.