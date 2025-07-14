Операции детей с проблемами слуха в Кыргызстане продолжатся: приезд врачей из Катара планируется на ноябрь 2025 года. Об этом сообщает Национальный центр охраны материнства и детства.

В медучреждении напоминают, что последний приезд катарских медиков состоялся в апреле 2025-го, тогда прооперировали 26 детей.

Читайте по теме Дети в тени. Как кохлеарные импланты меняют жизни в Кыргызстане

Катарской стороной решены финансовые вопросы по реабилитации детей после операций, обучению врачей в России и созданию лаборатории.

НЦОМиД имеет необходимое оборудование для диагностики, проведения высокотехнологичных хирургических вмешательств и послеоперационной медицинской реабилитации детей с нарушениями слуха.

Имеется утвержденное положение комиссии по отбору пациентов на кохлеарную имплантацию. В целом на базе НЦОМиД уже прооперировано более 200 детей по поводу кохлеарной имплантации.