Операции детей с проблемами слуха в Кыргызстане продолжатся: приезд врачей из Катара планируется на ноябрь 2025 года. Об этом сообщает Национальный центр охраны материнства и детства.
В медучреждении напоминают, что последний приезд катарских медиков состоялся в апреле 2025-го, тогда прооперировали 26 детей.
Катарской стороной решены финансовые вопросы по реабилитации детей после операций, обучению врачей в России и созданию лаборатории.
НЦОМиД имеет необходимое оборудование для диагностики, проведения высокотехнологичных хирургических вмешательств и послеоперационной медицинской реабилитации детей с нарушениями слуха.
Имеется утвержденное положение комиссии по отбору пациентов на кохлеарную имплантацию. В целом на базе НЦОМиД уже прооперировано более 200 детей по поводу кохлеарной имплантации.