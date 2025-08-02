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Общество

Выпускники медвузов возмещают бюджетные средства, чтобы не ехать на отработку

Министерство здравоохранения Кыргызстана ежегодно летом проводит комиссионное распределение выпускников интернатуры и ординатуры, окончивших вуз на бюджетной основе, исходя из потребностей регионов КР в кадрах.

Как сообщили 24.kg в ведомстве, в 2025 году комиссионное распределение прошло со 2 по 5 июля. 292 выпускника бюджетной формы обучения обязаны приступить к работе не позднее 1 сентября 2025-го.

В 2024 году распределению подлежали 356 выпускников, но на сегодня в отдаленных районах работают только 208 из них (58,4 процента) и 45 выпускников (12,6 процента) вернули бюджетные средства.

В 2023 году из 436 выпускников до мест распределения доехали 288 (66 процентов) и 13 человек вернули бюджетные средства (3 процента).

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Судьбу остальных выпускников в Минздраве не уточнили.

Напомним, выпускники бюджетных отделений (врачи, учителя) должны отработать по направлению два года, либо возместить затраты государства.

В республике остро стоит проблема нехватки врачей. Министр здравоохранения не исключает катастрофу без кардинального повышения зарплаты. При этом он признает, что уговорить выпускника, молодого врача поработать в отдаленном регионе очень трудно, почти невозможно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338265/
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