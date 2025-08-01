ЮНИСЕФ поддержит детей с инвалидностью в Европе и Центральной Азии

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил стратегию, направленную на инклюзивную поддержку 10,8 миллиона детей с инвалидностью в странах Европы и Центральной Азии. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, документ «Путь к инклюзии» определяет ключевые приоритеты работы и ставит долгосрочную цель — полностью исключить институционализацию детей с инвалидностью к 2030 году.

ЮНИСЕФ стремится к тому, чтобы каждый ребенок с инвалидностью жил в обществе, которое его принимает, где он защищен, развивается, учится, включен в общественную жизнь и может быть услышан.

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«Несмотря на прогресс в области прав детей, миллионы детей с инвалидностью в регионе сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе с дискриминацией и стигматизацией: во многих странах родители опасаются обращаться за помощью из-за предвзятости и осуждения. В регионе до сих пор наблюдается высокий уровень институционализации: дети с инвалидностью в 30 раз чаще других оказываются в интернатах, где лишены полноценной заботы и подвергаются рискам насилия. Дети с ограниченными возможностями чаще становятся жертвами насилия и жестокого обращения, часто связанными с их изоляцией», — говорится в сообщении.

В Детском фонде также сообщают об ограниченном доступе к образованию: более 260 тысяч детей в регионе обучаются в специализированных школах, изолированных от общего образовательного процесса.

В большинстве государств региона отмечается недостаток вспомогательных технологий: нет системной поставки оборудования для поддержки коммуникации, слуха или зрения.

Кроме того, существуют значительные пробелы в социальной защите: даже там, где существуют пособия, они часто не покрывают реальные потребности семей.

В рамках новой стратегии ЮНИСЕФ сосредоточится на следующих направлениях:

развитие семейных форм ухода и поддержка сообществ;

реформирование систем образования с акцентом на инклюзивность и адаптацию школ;

здоровье и развитие, внедрение систем раннего выявления и поддержки детей с особенностями развития;

расширение социальной защиты и вовлечение детей и подростков с инвалидностью в общественную жизнь.

По данным Детского фонда ООН, каждый доллар, вложенный во вспомогательные технологии, приносит $9 экономической отдачи, а инвестиции в образование детей с инвалидностью могут окупаться в два-три раза эффективнее, чем обычные образовательные программы.