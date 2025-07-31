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Общество

Президент Украины подписал закон о возвращении независимости НАБУ и САП

Президент Украины менее чем через 2 часа после голосования в Верховной раде подписал закон, который возвращает отмененные ранее гарантии независимости двум антикоррупционным ведомствам страны. Об этом пишет DW.

«Хочу поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта — теперь уже закона... Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства. Решение правильное», — написал Зеленский в Telegram-канале.

В ЕС приветствовали принятие украинским парламентом нового законопроекта. «Рада восстановила ключевые меры предосторожности, обеспечивающие независимость антикоррупционных органов», — заявил изданию «Европейская правда» пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Однако Мерсье подчеркнул, что процесс еще не завершен. «Процесс вступления Украины в ЕС потребует постоянных усилий, направленных на обеспечение эффективной способности бороться с коррупцией и соблюдения принципа верховенства права», — отметил он.

Напомним, неделю назад Владимир Зеленский подписал закон, лишающий независимости антикоррупционные органы. Документ практически отменял независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и существенно ограничивал процессуальную автономию Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Тогда в стране начались первые с начала войны массовые антиправительственные протесты. Люди вышли на улицы против закона, который лишал независимости антикоррупционные органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338149/
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