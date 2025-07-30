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Общество

Диалог не состоялся. Мэр Оша не смог уговорить торговцев «Келечека» на переезд

Мэр Оша Женишбек Токторбаев встретился с торговцами рынка «Келечек» , но не смог их уговорить на переезд. Прямой эфир со встречи транслировал T-Media.

Градоначальник отметил, что предприниматели должны завтра переехать на новый муниципальный комплекс, части из них предоставят бесплатные торговые точки.

По словам Женишбека Токторбаева, рынок «Келечек» создает пробки в городе, из-за чего решено его закрыть и сделать из него спальный район.

Одна из предпринимательниц отметила, что на рынке работают около 1 тысячи 800 торговцев, но только около 400 торговцам обещают предоставить бесплатно рабочие места.

Собравшиеся возмутились тем, что мэр покинул рынок, высказав только свою позицию, не выслушав их мнение. Они обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой посодействовать решению проблемы. 

«Зачем приходил мэр, непонятно. Пришел, сказал, что завтра мы должны переехать и ушел», — посетовала женщина.

Напомним, Женишбек Токторбаев в мае также проводил встречу с недовольными переездом торговцами рынка «Келечек».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337963/
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