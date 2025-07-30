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Общество

Нет истязанию и боям. Правила содержания домашних животных утверждают в Бишкеке

Фото pets.mail.ru. В Бишкеке утверждают новые правила содержания домашних животных

Проект постановления Бишкекского городского кенеша «Об утверждении Правил содержания домашних животных и выпаса скота на территории столицы» вынесен на общественное обсуждение.

Согласно справке-обоснованию, правила направлены на пресечение наиболее часто встречающихся фактов жестокого обращения с животными: истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями; отчуждение на улицу (что увеличивает популяцию бродячих животных); непредоставление ветеринарной помощи во время болезни, приносящей страдания и другое.

Правилами предусматривается обязательство владельцев домашних животных:

— проводить их регистрацию, профилактические ветеринарные мероприятия и оказывать квалифицированную ветеринарную помощь;
— создавать домашним животным при их содержании условия, соответствующие их биологическим и индивидуальным особенностям;
— удовлетворять потребности домашних животных в полнорационном сбалансированном питании, движении и естественной активности;
— выгуливать и перевозить домашних животных в соответствии с требованиями правил.

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По данным мэрии, правила:

— создают основу правового регулирования в отношениях с домашними и безнадзорными, а также со служебными животными;
— вводят запрет пропаганды жестокого обращения с домашними животными и запрет на проведение боев и иных зрелищных мероприятий, включающих в себя нанесение травм и увечий животным;
— определяют требования к содержанию, убою продуктивных животных и птиц, а также к границам города на их содержание.

Согласно правилам, владельцы, предприятия и организации, содержащие продуктивных животных и птиц, обязаны делать это в специально оборудованных закрытых помещениях, расположенных не ближе 50 метров от школ, дошкольных и лечебных учреждений, предприятий торговли, общественного питания, а также не ближе 15 метров от ближайшего окна и дверей соседнего жилого дома.

Места для временного складирования навоза должны быть расположены на расстоянии не менее 15 метров от ближайшего окна и дверей соседнего жилого дома и должны иметь бетонированную площадку.

Проект предусматривает запрет на содержание продуктивных животных и птиц в следующих границах города Бишкек:

  • с севера — южная часть Большого Чуйского канала;
  • с юга — улиц Масалиева — Токомбаева;
  • с востока — улица Ауэзова;
  • с запада — улица Алыкулова.

Что касается правил содержания кошек и собак, то в многоквартирных домах разрешается:

— одна собака с приплодом до 2-месячного возраста;
— две кошки с приплодом до 3-месячного возраста;

в частных дворах:

— три собаки с приплодом до 3-месячного возраста;
— три кошки с приплодом до 3-месячного возраста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337938/
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