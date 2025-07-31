Против вандалов. В Кыргызстане установили видеокамеры на пассажирские поезда

Видеокамеры на пассажирские поезда, курсирующие по маршруту Бишкек — Балыкчи, установило ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Отмечается, что меры приняты в целях повышения безопасности и предотвращения правонарушений.

Камеры интегрированы в систему «Безопасный город» МВД, что позволяет идентифицировать хулиганов с использованием технологий, оперативно выявлять нарушителей по видеозаписям и привлекать их к ответственности.

«Просим граждан не совершать противоправных действий, способных повредить имидж страны и повлиять на ее туристическую привлекательность. Родителям рекомендуем проводить разъяснительные беседы с детьми о недопустимости забрасывания поездов камнями», — говорится в сообщении.

Напомним, что 25 июля неизвестные опять закидали камнями поезд Балыкчи — Бишкек. Это не первый подобный случай. В апреле этого года аналогичный инцидент произошел с туристическим поездом, следовавшим из Балыкчи с иностранными туристами из государств Европы. Тогда пострадал сотрудник поездной бригады.

Через несколько дней милиция Чуйской области установила личности нарушителей.