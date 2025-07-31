Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть комедию с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон, мультфильм от DreamWorks и ужастик.

1 «Голый пистолет» (комедия) «Голый пистолет» (комедия)

Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.

2 «Верни ее из мертвых» (ужасы) «Верни ее из мертвых» (ужасы)

После смерти отца сводные брат и сестра Энди и Пайпер отправляются к приемной матери по имени Лора. Парень привык заботиться о слабовидящей сестре и через три месяца, когда ему исполнится 18, собирается оформить опеку. Хотя Лора, на первый взгляд, кажется заботливой и понимающей, она и ее странный сын вызывают у Энди все больше подозрений.

3 «Плохие парни 2» (мультфильм) «Плохие парни 2» (мультфильм)

Плохие парни пытаются адаптироваться к новой жизни, когда их просят вернуться к криминальной жизни и выполнить последнее задание.