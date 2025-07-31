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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть комедию с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон, мультфильм от DreamWorks и ужастик.

1
«Голый пистолет» (комедия) 

 Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.

2
«Верни ее из мертвых» (ужасы) 

После смерти отца сводные брат и сестра Энди и Пайпер отправляются к приемной матери по имени Лора. Парень привык заботиться о слабовидящей сестре и через три месяца, когда ему исполнится 18, собирается оформить опеку. Хотя Лора, на первый взгляд, кажется заботливой и понимающей, она и ее странный сын вызывают у Энди все больше подозрений.

3
«Плохие парни 2» (мультфильм) 

Плохие парни пытаются адаптироваться к новой жизни, когда их просят вернуться к криминальной жизни и выполнить последнее задание.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338029/
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