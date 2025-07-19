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Общество

Техасский триллер, драмы и комедии. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Кадр из сериала «Семейная юрфирма»

На следующей неделе (21 — 27 июля) не особо много премьер — видимо, сказывается летний отпускной сезон. Любителям напряженных сериалов можно посмотреть триллер о светском обществе Техаса. Есть дорама и семейная драма. Кстати, продолжается и мультсериал «Южный парк» — выходит его 27 сезон. Всего в нем уже больше 320 эпизодов.

1
«Вашингтон Блэк», драма, первый сезон (23 июля)

За основу сюжета взят одноименный роман канадского автора Эси Эдугян об амбициозном лидере с нелегкой судьбой. В центре событий — харизматичный и компанейский афроамериканец по имени Медвин Харрис. Он возглавляет объединение темнокожих в небольшом городке Галифаксе, расположенном в Канаде. Медвин — беженец, и ранние годы его жизни сложно назвать счастливыми. Герой много перемещался по стране, пока не обосновался в Новой Шотландии.

2
«Жены на охоте», триллер, первый сезон (21 июля) 

Софи О’Нил переезжает в глубокий Восточный Техас и поддается чарам светской львицы Марго. Вскоре ее жизнь поглощают одержимость, соблазн и убийство.

3
«Славный парень», дорама, первый сезон (18 июля) 

В дораме рассказывается о непростой борьбе молодого мужчины за лучшую жизнь для себя и своей любимой. Пак Сок-Чхоль — старший внук в семье опасного гангстера. Он решил прервать «семейное проклятие» и начал бороться за лучшую жизнь, в которой нет места криминалу.

4
«Ухожу красиво», комедийный боевик, второй сезон (23 июля) 

Экшен-сериал рассказывает необычную и захватывающую историю простого подмосковного полицейского Бориса Фадеева. В одночасье его жизнь разворачивается на 180 градусов. Коллеги буквально не узнают некогда депрессивного и безынициативного мужчину. Он вдруг превращается в настоящего супергероя: в одиночку заходит в заминированное здание, разоружает преступников без бронежилета и раскрывает давние «висяки». У Бори есть тайна — нечто очень важное, что заставляет его идти на такой риск...

5
«Семейная юрфирма», драма, четвертый сезон (23 июля) 

В центре сюжета — адвокат и выздоравливающая алкоголичка Эбигейл «Эбби» Бьянки, которая пытается восстановить свою карьеру и наладить отношения с семьей после тяжелого падения. В рамках испытательного срока она вынуждена работать в фирме отца, занимаясь семейным правом, с которым раньше не сталкивалась. Там же она впервые знакомится со сводным братом и сестрой. Так получается, что эта дисфункциональная юридическая фирма помогает другим семьям справляться с их проблемами.

6
«Акапулько», комедия, четвертый сезон (23 июля) 

События сериала, сюжет которого был вдохновлен популярным комедийным фильмом, разворачиваются в середине 1980-х годов. Главный герой — молодой человек по имени Максимо, который устраивается на работу своей мечты. Оказывается, он много лет пытался получить место в фешенебельном курортном отеле, расположенном в Акапулько. Не сразу, но его желание сбылось. Увы, по ходу развития событий главный герой понимает, что отель в Акапулько не так хорош и удобен, как ему казалось.

7
«Южный Парк», мультсериал, 27-й сезон (23 июля) 

Повествует о жизни небольшого американского города с одноименным названием. Главными действующими лицами являются ученики третьего класса, которые попадают в забавные ситуации. Они сталкиваются с мировыми проблемами, банальными подростковыми переживаниями, инопланетными угрозами и нашествием челмедведосвина. Шокирующие сцены высмеивания мировых религий и верований здесь тесно переплетаются с обсуждениями политики и мироздания, наполняя эти сюжеты едкой и актуальной сатирой.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (14 — 20 июля), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336520/
просмотров: 226
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