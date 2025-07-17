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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский психологический триллер, историю о смурфиках и китайскую анимационную ленту о медведе-шпионе.

1
«SOS: Жардамга!» (триллер)

В поисках острых ощущений восемь друзей отправляются на загадочный квест, который построен на месте заброшенного морга. Они хотят проверить свои нервы, посмеяться над страхами и сделать крутые видео для соцсетей. Но вместо безобидной игры их ждет смертельное испытание.

2
«Смурфики в кино» (мультфильм)

Когда злые волшебники Разамель и Гаргамель похищают Папу Смурфа, Смурфетта возглавляет группу смурфиков и отправляется в реальный мир, чтобы спасти его.

3
«Городские легенды. Парк кошмаров» (ужасы)

Компания студентов пробирается ночью в «парк кошмаров», где растет загадочный древний дуб. По местной легенде, это дерево проклято и каждый, кто до него дотронется, умрет страшной смертью. Брутальный парень Флетчер подбивает девушек прикоснуться к дереву после него, считая что городская легенда — это сказка для детей.

4
«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (ужасы)

Пятеро друзей становятся невольными виновниками автокатастрофы, в результате которой гибнет человек. Друзья принимают решение скрыть преступление и клянутся никогда не говорить о том, что произошло. Спустя год это трагическое событие напоминает о себе, когда таинственный убийца с крюком в руке пытается им отомстить.

5
«Косолапый агент» (мультфильм)

Бернард — обладатель суперчипа, который мечтает стать агентом высшего уровня. Но Секретная служба не решается поручать миссии косолапому белому медведю. Решив доказать свою состоятельность, Бернард отправляется на задание, но теряет свой чип и лишается сверхспособностей, став обычным белым медведем. Он встречает маленькую нерпу, они становятся друзьями и вместе отправляются в приключение, чтобы вернуть утрату.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336472/
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