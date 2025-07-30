В международном фестивале «Рух санат» примут участие представители из 37 стран

Во всемирном фестивале традиционной культуры и музыки «Рух санат» будут принимать участие представители из 37 стран. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.
Он сообщил, что фестиваль проходит при поддержке президента Садыра Жапарова и станет масштабной международной платформой для сохранения и популяризации традиционной музыки.
Отмечается, что одним из ключевых событий фестиваля станет конкурс профессиональных музыкантов, работающих в устной традиции вокально-инструментального исполнения.
Призовой фонд составит 3 миллиона сомов. Награды предусмотрены в категориях:
- групповых исполнителей:
-
1-е место — 600 тысяч сомов;
-
2-е место — 400 тысяч сомов;
-
3-е место — 300 тысяч сомов;
- сольных исполнителей:
-
1-е место — 300 тысяч сомов;
-
2-е место — 250 тысяч сомов;
-
3-е место — 150 тысяч сомов.
Кыргызстан на фестивале представят группы «Нур», «Уркор», «Акак», «Кербез», а также сольные исполнители Кутманалы Султанбеков, Акматбек Султан и Чолпон Мелисбекова.
Программа фестиваля также включает международный научный конгресс «Традиционная культура и искусство: вопросы сохранения и развития», на котором выступят эксперты с докладами о роли традиционной музыки в межкультурном диалоге, развитии этнотуризма и создании исследовательских платформ.
Также гости смогут посетить маркет-площадку, где будут представлены изделия народных ремесленников, музыкальные инструменты ручной работы и современные технологии в области этномузыки.
Напомним, с 1 по 3 августа 2025 года в культурном центре «Рух Ордо» впервые пройдет всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки «Рух Санат». В эти дни с 20.00 до 22.00 будут проходить живые концерты с участием исполнителей традиционной музыки. Вход будет свободным.