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Общество

В международном фестивале «Рух санат» примут участие представители из 37 стран

Фото Минкультуры. Фестиваль традиционной культуры и музыки «Рух санат»

Во всемирном фестивале традиционной культуры и музыки «Рух санат» будут принимать участие представители из 37 стран. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

Он сообщил, что фестиваль проходит при поддержке президента Садыра Жапарова и станет масштабной международной платформой для сохранения и популяризации традиционной музыки.

Отмечается, что одним из ключевых событий фестиваля станет конкурс профессиональных музыкантов, работающих в устной традиции вокально-инструментального исполнения.

Призовой фонд составит 3 миллиона сомов. Награды предусмотрены в категориях:

- групповых исполнителей:

  • 1-е место — 600 тысяч сомов;

  • 2-е место — 400 тысяч сомов;

  • 3-е место — 300 тысяч сомов;

- сольных исполнителей:

  • 1-е место — 300 тысяч сомов;

  • 2-е место — 250 тысяч сомов;

  • 3-е место — 150 тысяч сомов.

Кыргызстан на фестивале представят группы «Нур», «Уркор», «Акак», «Кербез», а также сольные исполнители Кутманалы Султанбеков, Акматбек Султан и Чолпон Мелисбекова.

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Программа фестиваля также включает международный научный конгресс «Традиционная культура и искусство: вопросы сохранения и развития», на котором выступят эксперты с докладами о роли традиционной музыки в межкультурном диалоге, развитии этнотуризма и создании исследовательских платформ.

Также гости смогут посетить маркет-площадку, где будут представлены изделия народных ремесленников, музыкальные инструменты ручной работы и современные технологии в области этномузыки.

Напомним, с 1 по 3 августа 2025 года в культурном центре «Рух Ордо» впервые пройдет всемирный фестиваль традиционной культуры и музыки «Рух Санат». В эти дни с 20.00 до 22.00 будут проходить живые концерты с участием исполнителей традиционной музыки. Вход будет свободным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337982/
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