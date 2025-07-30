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Общество

В Кыргызстане пройдет неделя грудного вскармливания

В Кыргызстане исключительно грудное молоко получают лишь 44 процента младенцев до шести месяцев. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, 1–7 августа 2025 года пройдет всемирная неделя грудного вскармливания под лозунгом: «Поддержим грудное вскармливание — залог здоровья нации».

Это ежегодная глобальная инициатива, направленная на продвижение грудного вскармливания как основы здорового начала жизни.

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Ранее в парламенте КР выступили с инициативой полностью запретить рекламу детских смесей. Автор проекта считает, что агрессивная реклама искусственного питания мешает продвижению грудного вскармливания и влияет на ошибочный выбор родителей.

По словам специалистов, грудное молоко обеспечивает младенца всеми необходимыми питательными веществами и энергией в первые месяцы жизни. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, реже страдают избыточным весом или ожирением и менее склонны к развитию диабета в более взрослом возрасте. 

Кроме того, грудное вскармливание способствует установлению тесного телесного и психологического контакта между мамой и ребенком. Этот контакт важен для развития материнско-детских отношений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337967/
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